Ultimo aggiornamento: 20:09

Passi avanti importanti sulla strada per Gabriel , il difensore brasiliano del Lille che piace tanto all'. Secondo il, il club inglese si sarebbe avvicinato tanto nelle ultime ore alla definizione dell'affare: con il calciatore c'è già un accordo di massima per il trasferimento e l'ingaggio da percepire, mentre con ilsarebbero solo da definire alcuni dettagli per il costo complessivo dell'affare.Il vero problema dell'Arsenal, al momento, resta la liquidità da dover investire per: i Gunners dovrebbero lasciar andare due o più calciatori per poter poi dare il via all'acquisto del brasiliano. Fattore, questo, che potrebbe tenere ancora in corsa il: il club azzurro aveva individuato in Gabriel l'alternativa perfetta a Koulibaly ma la situazione del francosenegalese non è ancora stata chiarita.