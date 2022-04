Napoli di corsa anche a Pasqua: Petagna è tornato in gruppo

Il Napoli di Luciano Spalletti non può fermarsi neanche a Pasqua, un allenamento mattutino di rifinitura che sa già di Roma. Domani, infatti, ci sarà la sfida ai giallorossi al Maradona, una sfida che potrebbe vedere nuovamente tra i protagonisti anche andrea Petagna: dopo settimane di problemi muscolari, l'attaccante azzurro ha svolto tutto il lavoro con il gruppo.

Ancora da scoprire se Spalletti porterà Petagna con il gruppo azzurro di convocati per la sfida alla Roma di Mourinho domani, la decisione sarà presa in queste ore di ritiro prima del match. Giovanni Di Lorenzo, che non ci sarà tra i convocati per la Roma, ha svolto personalizzato in palestra in campo e la prima parte del lavoro con i compagni in gruppo.