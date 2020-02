LEGGI ANCHE

«Sarà difficile ma noi ci crediamo», Giovanni Di Lorenzo mette le cose in chiaro ai microfoni di Sky sport, il Napoli non ha ancora gettato la spugna dopo il pareggio di questa sera al San Paolo. «Come ci ha chiesto Gattuso proveremo a portare a casa la qualificazione. Arginare? Leo è fortissimo, abbiamo provato a limitarli, non sempre ci siamo riusciti ma abbiamo fatto tante cose positive stasera».Resta l'amaro in bocca per una gara giocata bene ma non vinta. «Dispiace per il gol subito, c’è un po’ di rammarico perché potevamo fare qualche gol in più» ha continuato il difensore del Napoli . «Possiamo dire la nostra al ritorno, anche se ilha grandi campioni».