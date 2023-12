Napoli, Di Lorenzo è bionico: unico in Serie A con 1890 minuti in campo

Anche Giovanni Di Lorenzo è finito sotto i riflettori di Opta Italia, il portale specializzato in numeri e statistiche che ha analizzato le prestazioni del terzino azzurro. Il capitano del Napoli è - tra i giocatori di Serie A - quello di movimento con più minuti disputati in tutte le competizioni in questa stagione, ben 1890 minuti già in campo tra campionato e Champions League. Per il capitano del Napoli 21 presenze su 21 gare possibili, senza perdere nemmeno un minuto di gioco.

