Napoli, Di Lorenzo in conferenza stampa: «Conte? Un onore. Sono sereno»

«Spalletti e Conte sono due allenatori che stanno facendo una carriera incredibile. Entrambi sono passati qui in nazionale ed è un onore per me poter essere allenato da loro». Così Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e pilastro della nazionale allenata oggi da Luciano Spalletti.

Ma come sta il capitano azzurro dopo tutti i rumors delle ultime settimane? «Sono serenissimo, sto preparando il mio secondo Europeo e per me non è scontato. Sono partito dal basso e arrivare qui è sempre importante. Voglio far bene anche per potermi mettere alle spalle una stagione non giocata al massimo con il Napoli».

«Quello che mi interessa è fare bene qua con la Nazionale.

Quando sarà il momento di parlare del Napoli, lo farò. Adesso la cosa più importante è concentrarsi sull'Europeo. Questo è un gruppo che ha un'anima, la stessa di tre anni fa anche se siamo rimasti in sette-otto. Un gruppo che è formato da grandissimi calciatori e grandi uomini, che è l'aspetto da cui partire per poi raggiungere grandi obiettivi. Un gruppo unito, sano, dove nessuno vuole prevalere sull'altro. E questa cosa ci può portare lontano» ha spiegato dal ritiro della nazionale.