L'alta tensione scoppiata tra Giovanni Di Lorenzo (o meglio: il suo procuratore e fraterno amico Mario Giuffredi) e il Napoli è il peggiore modo per accogliere Antonio Conte. Purtroppo è la conseguenza dei problemi che sono scoppiati all'interno dello spogliatoio, quelli che hanno portato - al di là degli errori sul mercato e sulla scelta dei tecnici più volte sottolineati - al disastro del campionato concluso al decimo posto. Eppure, tra De Laurentiis e Giuffredi c'era un rapporto molto forte. Dopo lo scudetto i primi calciatori a cui sono stati rinnovati i contratti sono stati Di Lorenzo, Politano e Rui, tre assistiti dell'agente napoletano, che nel periodo iniziale della crisi con Garcia era ospite fisso a Castel Volturno. E Aurelio De Laurentiis fu in prima fila alla presentazione dell'autobiografia di Giuffredi, a dir poco soprendendo gli altri procuratori. Una relazione strettissima ma appena è finito il campionato è cominciato lo scontro, tra le dichiarazioni dell'agente napoletano e il gelido comunicato del club, che conferma Di Lorenzo tra gli incedibili nel rispetto del contratto.

È una grana che non vuole Conte e che non vuole di riflesso neanche Luciano Spalletti, impegnato nel lavoro di preparazione all'Europeo, dove ci si augura che il capitano del Napoli possa essere tra i protagonisti come lo fu tre anni fa, quando Roberto Mancini lo schierò titolare sulla fascia destra al posto di Florenzi e da allora non è più uscito, se non quando si è infortunato. La valutazione da fare non è sul ruolo simbolico di Giovanni, capitano dall'estate 2022, ma sull'aspetto tecnico e l'ultima doverosa parola spetta a un professionista esperto come Conte: le polemiche tra gli ex amici De Laurentiis e Giuffredi non contano.