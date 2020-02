«Quest'anno manca un po' di continuità, quando dovevamo vincere abbiamo steccato. È stato importante battere l'Inter in Coppa, perché abbiamo sofferto ma siamo rimasti sempre squadra, ora vogliamo recuperare anche in campionato». Lo ha detto Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.



«Domenica ci aspetta - ha aggiunto - una trasferta difficile perché il Cagliari sta facendo un bel campionato, anche se ora è calato. Dobbiamo dare continuità di prestazioni per ricominciare a correre anche in campionato. Siamo una rosa forte, lo sappiamo e dobbiamo dimostrarlo in campo. In campionato abbiamo ancora un pò di margine per recuperare e sono rientrati gli infortunati, la rosa è ancora più ampia e competitiva. Ci sarà una sana competizione, questo ci permetterà di alzare il livello, è una cosa positiva per tutti».



Di Lorenzo ha parlato anche del sogno di andare con la nazionale all'Europeo: «È un obiettivo importantissimo - ha detto - per me, ma passa attraverso le prestazioni che farò qui al Napoli. Sarebbe un sogno andare all'Europeo. Ci sono tanti calciatori che lottano per questo posto, sta a me dare il massimo per convincere Mancini a chiamarmi». © RIPRODUZIONE RISERVATA