Napoli, Di Lorenzo il migliore: premiato MVP del 29° turno

Una prova maiuscola a Verona per Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli che è stato premiato dalla Lega Serie A questa settimana come MVP del 29° turno, miglior giocatore assoluto dell'ultima giornata di campionato secondo i dati Opta Italia. Contro il Verona, Di Lorenzo ha fornito il suo secondo assist in stagione (a Osimhen in occasione del raddoppio napoletano), l’11° da quando veste la maglia della squadra azzurra in Serie A.

Il terzino azzurro, oltre all’ottima prova in fase offensiva, ha saputo rendersi utile anche in quella difensiva, risultando il giocatore con più falli subiti (5), con più palloni intercettati (6) e quello con più contrasti (5) contro la squadra di Tudor. L'importanza di Di Lorenzo a Napoli è sempre più testimoniata dai numeri: Luciano Spalletti infatti lo ha schierato titolare in tutte e 29 le gare disputate nel campionato in corso.