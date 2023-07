Napoli, Di Lorenzo e la nuova maglia: «Quanto sei bella?»

La nuova divisa azzurra per la stagione 2023/24 sembra aver convinto tutti: i tifosi - corsi subito sul web per acquistarla ieri - e anche Giovanni Di Lorenzo, capitano e protagonista dello spot che ha di fatto presentato la maglia ai napoletani. «Quanto sei bella?» le parole del terzino azzurro sui social. Di Lorenzo si è mostrato con addosso la nuova divisa al Palazzo Reale di Napoli, teatro perfetto per la prima volta in città della divisa che la squadra di Garcia è pronta a indossare.