Di Lorenzo out, le mosse di Spalletti: Malcuit, Jesus e... Tuanzebe

L'infortunio al ginocchio subìto ieri da Giovanni Di Lorenzo manda in tilt tutto il Napoli. Perché in attesa di capire quale sarà il primo responso del problema al ginocchio - il terzino raggiungerà oggi il ritiro della nazionale italiana, come da regolamento dopo la convocazione, e verrà valutato innanzitutto dallo staff medico dell'Italia - Luciano Spalletti non ha mai fatto a meno di lui in questa stagione. Sempre titolare in campionato e Coppe, 3451 i minuti accumulati fin qui in stagione: da inizio anno ha rifiatato solo per 89 minuti, nemmeno una partita intera.

Il trauma distorsivo-contusivo, però, può cambiare le gerarchie e i minutaggi, oltre alle scelte di Spalletti: nel migliore dei casi, Di Lorenzo (che sicuramente rinuncerà alla chiamata dell'Italia di Mancini) potrebbe dover riposare almeno tra le due e le tre settimane. Ma di certo considerazione ci sono da prendere le alternative. Il Napoli le ha? Sì, ma non si sono mai realmente viste fin qui. La prima risponderebbe al nome di Kevin Malcuit, il terzino francese rientrato a sua volta da un infortunio muscolare proprio contro l'Udinese: in totale con la maglia azzurra il francese ha accumulato 46 presenze e 6 assist in questi anni, mentre durante questa stagione ha visto il campo poco, appena 457 minuti e due sole presenze da titolare in campionato contro Atalanta e Milan in piena emergenza.

A Spalletti e al suo staff, però, le alternative sembrerebbero non mancare. Una di queste potrebbe essere Axel Tuanzebe: l'oggetto misterioso del mercato di gennaio - era arrivato in prestito dal Manchester United ma dopo i primi minuti in campo è stato assente per quasi due mesi a causa di un problema muscolare - è tornato tra i convocati ieri, sarebbe un difensore centrale ma quel ruolo di terzino destro lo ha già conosciuto in carriera in 17 occasioni fin qui Tra United e Aston Villa. Solo 3 presenze da terzino a destra, invece, per il tuttofare Juan Jesus: il brasiliano, con ogni probabilità, a Bergamo sarà dal primo minuto in campo ma per sostituire Amir Rrahmani, anche lui squalificato, accanto a Koulibaly.

Per Juan Jesus, quindi, qualche uscita da terzino anche a destra, tutte a Roma tra il 2017 e il 2019 ma mai con Spalletti. L'ultima carta per l'allenatore toscano, vista anche ieri al Maradona nel finale di gara, potrebbe invece fare rima con Alessandro Zanoli: il terzino classe 2000, prodotto del vivaio napoletano, è stato la prima scelta contro l'Udinese al momento del cambio. Dopo l'esperienza in Serie C, in questa stagione ha saputo ritagliarsi 6 presenze in Serie A, tutte da subentrato, ma ha già dimostrato di saper rispondere presente all'occorrenza.