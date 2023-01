Napoli, Di Lorenzo fa impazzire i tifosi sui social: «Niente da aggiungere»

Non passa l'eco della vittoria di Salerno per il Napoli e Giovanni Di Lorenzo, capitano degli azzurri, lo fa capire ai tifosi direttamente via social: il terzino azzurro - anche in gol ieri nel derby campano - ha postato dal suo account Instagram una foto della squadra in cerchio prima del fischio d'inizio. «Niente da aggiungere» le parole del capitano che hanno fatto impazzire i follower sui social. Quello dell'abbraccio sta diventando un vero e proprio rito per il Napoli prima di ogni match.