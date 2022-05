Napoli, Di Lorenzo è recuperato: nessun problema per il Genoa

Luciano Spalletti avrà a disposizione Giovanni Di Lorenzo per la sfida di domenica contro il Genoa. Questa l'ottima notizia che arriva questa mattina dal Konami Center, dove il Napoli si è allenato per la penultima settimana di lavoro di questa stagione. Come confermato dal club azzurro, Di Lorenzo ha svolto l'intera seduta in gruppo con i compagni e domenica con ogni probabilità sarà al suo posto dal primo minuto in difesa. Questa mattina la squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente partita a tema e lavoro tattico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto.