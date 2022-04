Napoli, Di Lorenzo resta in bilico: Jesus e Ospina stringono i denti

La trasferta a Empoli è ormai all'orizzonte ma resta in bilico la posizione di Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli si è fatto male al ginocchio un mese fa contro l'Udinese e non è rientrato in campo nelle ultime tre gare, contro i toscani - sua ex squadra - non è certa la sua presenza tra i convocati: questa mattina al Konami Center Di Lorenzo non si è allenato con i compagni, ma ha svolto lavoro personalizzato.

Lobotka continua nel ciclo di terapie per riprendersi dall'infortunio muscolare avuto contro la Roma lunedi. Stringeranno invece i denti due azzurri: Ospina è tornato dopo l'influenza e ha fatto personalizzato in palestra e in campo. Juan Jesus, che ieri non si era allenato per problemi al ginocchio, ha svolto allenamento personalizzato in palestra e poi l'intera seduta in gruppo. Anche Elmas è rimasto oggi in palestra in via precauzionale.