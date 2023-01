Napoli, Di Lorenzo capitano a vita: «Potrebbe andare ovunque ma vuole restare qui»

«Di Lorenzo potrebbe andare nelle migliori squadre d'Europa, ma per sua volontà - e spinto anche da me che sono napoletano - vuole restare a vita a Napoli». Così Mario Giuffredi sul terzino e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, sembre più punto di riferimento azzurro per Luciano Spalletti e per tutta la tifoseria napoletana.

«È una richiesta che noi abbiamo trasmesso anche alla società e al presidente. Ne stiamo parlando, il Napoli ha i suoi tempi e spero che nei tempi giusti troveremo l'accordo» ha spiegato l'agente a Il Bello del Calcio. «Con il Napoli non c'è mai stato problema, ho ottimi rapporti con Chiavelli o con De Laurentiis e credo di essere stato l'agente con più calciatori in azzurro. Se si vincesse lo scudetto sarei l'unico agente napoletano con un capitano e tre calciatori in prima squadra».