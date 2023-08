Napoli di nuovo in campo: personalizzato per Anguissa

Primo allenamento a Castel Volturno per il Napoli di Rudi Garcia. La squadra azzurra, dopo la fine del ritiro e due giorni di pausa, è tornata in campo per cominciare la settimana che porterà all'esordio in campionato contro il Frosinone.

Attesa per capire se Garcia potrà avere a disposizione il gruppo per intero. Resta ancora out Zambo Anguissa, che ha ha svolto allenamento personalizzato in campo. Out anche Gaetano che ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.