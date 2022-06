L'ex Diawara tra Maradona e Sarri: «Gol al Chievo meritava lo scudetto»

L'ex Napoli Amadou Diawara ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Diario As in Spagna, in cui ha parlato anche della sua avventura azzurra. «Sarri è un pazzo, con lui in allenamento mi veniva il mal di testa» le sue parole. Poi il ricordo di Maradona al Bernabeu prima della sfida al Real Madrid: «È stato un privilegio, ho conosciuto il Dio del calcio. Ci ha dato un'energia incredibile. Non è un caso che siamo scesi in campo così bene e siamo riusciti a segnare il vantaggio».

Nel 2018 un suo gol in extremis contro il Chievo permise al Napoli di restare in corsa per lo scudetto a poche giornate dalla fine, una rete che i tifosi azzurri ricordano sempre con affetto. «Quel gol ci ha avvicinato allo scudetto, che alla fine non è arrivato nonostante i 91 punti. Il calcio è così, speriamo che il Napoli ci riesca un giorno».