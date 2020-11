«È stato dibattimento di durata extra large, a mia memoria sull'omologazione del risultati di una gara, mai si era dedicato tanto tempo. Ma è stato soddisfacente, abbiamo messo in campo anima e cuore per spiegare che le partite si devono giocare sul campo». Mattia Grassani illustra così il dibattimento del pomeriggio sul caso Juve-Napoli che ha visto protagonisti gli azzurri.

«De Laurentiis ha aperto le schermaglie, poi il sottoscritto è intervenuto per la difesa tecnica» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «Il Napoli, in questa vicenda, altro non è che la vittima del reato, il presidente De Laurentiis è andato diritto al cuore dei giudici. Le altre ASL? Anche l'esempio di ieri ha dimostrato che non ci si può che attenere a quello che le ASL dicono e solo nel caso di Juve-Napoli questo non è accaduto, con un'inaccettabile sanzioni».

