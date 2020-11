Dopo il messaggio condiviso ieri attraverso i social, sempre in rete arriva l'invito di Diego Armando Maradona Jr ai calciatori del Napoli. «Amatela e difendetela come fosse la vostra seconda pelle» ha scritto Dieguito pubblicando la foto del gol di Politano in Napoli-Rijeka. «È la maglia eterna. È la maglia del mio papà» si legge nel suo messaggio su Instagram.

