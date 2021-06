Napoli, Digne ricorda Spalletti: «L'allenatore più esigente mai avuto»

A tracciare un ritratto di Luciano Spalletti ci ha pensato in queste ore anche Lucas Digne, terzino francese in forza all'Everton che ha incrociato l'attuale allenatore del Napoli nella sua esperienza italiana con la maglia della Roma: «Spalletti è un passionale. Può battersi la testa, urlare contro tutti, fare grandi gesti a bordo campo perché un suo giocatore passa all'indietro invece che in avanti» ha detto il terzino.

«Vive le cose a fondo e con passione. Ma anche dopo un'arrabbiatura i giocatori lo perdonano» ha commentato nella sua intervista rilasciata a L'Equipe. «Anche Ancelotti è un allenatore passionale, ma è diverso, non ha lo stesso temperamento. Sicuramente Spalletti è più vicino a un allenatore come Sampaoli. È il più esigente che ho avuto, ha il rigore classico dell'allenatore italiano. Facevamo un'ora e mezza di video prima delle partite e un'ora e mezza dopo. Per alcuni giocatori è pesante, ma io lo adoro perché per un difensore è davvero importante. Dopo un po' con lui tutto diventa automatico in campo».