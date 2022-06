Napoli, prima amichevole con l'Anaune il 14 luglio

Il Napoli comincia la nuova stagione con la prima amichevole estiva in Trentino contro l'Anaune. La partita si giocherà allo stadio di Carciato a Dimaro, sede del primo ritiro estivo del Napoli, giovedì 14 luglio con fischio d'inizio alle 18. Sarà la prima prova generale per la nuova squadra di Spalletti contro la formazione di Cles, capoluogo amministrativo della vicina Val di Non, che nell'ultima stagione ha militato nel campionato di Eccellenza del Trentino Alto Adige, chiudendo il campionato al quart'ultimo posto e raggiungendo l'obiettivo stagionale della salvezza.

Nel ritiro a Dimaro Folgarida le due squadre si sono incontrate per l’ultima volta nel 2016 con la vittoria degli azzurri per 10-0. L’anno prima fini 8-0 per gli azzurri. Era il Napoli allenato da Sarri che introdusse diverse novità nella metodologia del lavoro come l'uso del drone per lo studio della fase difensiva alla quale il tecnico toscano dedicò tutti i primi giorni di lavoro alla guida del Napoli nei giorni di ritiro in Trentino. Da un tecnico toscano a un altro: per il secondo anno consecutivo sulla panchina azzurra c'è Spalletti che a Dimaro l'anno scorso cominciò il lavoro di campo con la squadra azzurra.

Questa stagione comincerà prima del previsto con la prima giornata di campionato prevista per il weekend tra il 13 e il 15 agosto e per questo motivo già le prime amichevoli saranno importanti per cominciare a dare una fisionomia alla squadra ben precisa da migliorare poi amichevole dopo amichevole in vista del via della nuova annata.