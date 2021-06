Napoli, Dimaro aspetta gli azzurri: il brindisi alla Mostra d'Oltremare

Manca ormai meno di un mese al ripartenza ufficiale del nuovo Napoli targato Luciano Spalletti. Il via libera si avrà a Castel Volturno, come da tradizione, ma il primo appuntamento ufficiale della stagione azzurra torna ad essere Dimaro: il ritiro in Trentino torna protagonista dopo un anno di stop - causa covid - della passata estate, un evento che è cominciato già oggi dalla Borsa Mediterranea del Turismo dove la Val di Sole e il Napoli si sono ritrovati.

«Sarà una grande opportunità ritrovare i tifosi» ha spiegato Alessandro Formisano, Head Of Operations del club di Aurelio De Laurentiis presente all'evento alla Mostra d'Oltremare. «Ovviamente faremo tutto con la massima sicurezza possibile, visto il momento. Vogliamo però guardare al domani con ottimismo e fiducia». Nei dieci giorni di ritiro in Trentino, dal 15 al 25 luglio prossimi, due amichevoli (entrambe al campo di Carciato) per Insigne e compagni con anche la possibilità di qualche evento dedicato completamente ai tifosi.