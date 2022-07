Napoli, caos file nel ritiro di Dimaro: stadio pieno, i tifosi restano fuori

Un sabato di sold out per il Napoli a Dimaro. Questa mattina al campo di Carciato i tifosi hanno riempito per intero le tribune a disposizione: mille tifosi tra la tribuna coperta e il nuovo settore creato in "curva" pronti ad assistere all'allenamento mattutino degli azzurri di Luciano Spalletti, un vero e proprio record per l'edizione 2022 del ritiro in Val di Sole.

Presenze da record che hanno creato anche qualche problema: i cancelli del campo di Carciato, infatti, si sono chiusi già prima delle 10 - ora di inizio dell'allenamento - per non riempire troppo le tribune. Tanti tifosi azzurri sono rimasti fuori dal campo, in attesa di poter accedere. Questa sera la presentazione della squadra azzurra in piazza, domani il match contro il Perugia da tutto esaurito.