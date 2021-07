La prima amichevole della stagione per il Napoli di Luciano Spalletti contro la Bassa Anaunia si è conclusa in goleada. Claudia Mercurio e Stefan Schwoch analizzano in diretta da Dimaro-Folgarida la partita degli azzurri in compagnia di un ospite speciale: il grande tecnico e talent scout partenopeo Gianni Di Marzio.