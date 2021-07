Il Mattino da Dimaro: Mercurio, Parisi, Antonio e Michele aspettando il test azzurro

La prima amichevole della stagione per il Napoli di Luciano Spalletti, che questo pomeriggio scenderà in campo contro la Bassa Anaunia. A raccontarla anche “Il Mattino da Dimaro”, con la squadra di Claudio Mercurio in diretta dalla Val di Sole alle 12.30 con Antonio e Michele, insieme con Gianni Parisi, per ascoltare le sensazioni dei tifosi pre-match, e poi con il rituale studio delle 20, per commentare insieme con l’ex attaccante Stefan Schwoch la prima gara stagionale degli azzurri.