Napoli a Dimaro, ecco le regole: «Green Pass per entrare allo stadio»

Il Napoli è pronto a partire verso Dimaro. La truppa di Luciano Spalletti saluterà Castel Volturno giovedì e volerà nella Val di Sole insieme con i suoi tifosi, due anni dopo l'ultima volta. Ma quali saranno le regole che i sostenitori napoletani dovranno osservare in Trentino, come da procollo per la normativa anti-covid? A spiegarlo, ci ha pensato il sindaco Andrea Lazzaroni: «Siamo molto attenti, abbiamo fatto tutto nella totale osservanza delle regole e il protocollo sarà molto rigido» ha detto Lazzaroni a Radio Kiss Kiss.

«Il Green Pass è un requisito necessario per entrare nella zona dello stadio in cui saranno garantiti 700 posti, anche perché abbiamo aumentato la capienza al 50% proprio grazie a questo strumento. Ci si prenota online sul sito del Napoli, oggi sono regole obbligatorie per le norme covid. Spalletti? Ha tantissimi conigli nel cilindro, persona di qualità e grande allenatore. Siamo onorati che arrivi a Dimaro e abbiamo voglia di conoscerlo».