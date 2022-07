Amichevoli, eventi con i tifosi e tutti gli appuntamenti azzurri a Dimaro

Inizia oggi, con l'arrivo della squadra in Trentino e la prima cena, la prima parte del ritiro estivo del Napoli. La location è oramai quella solita di Dimaro, sulle montagne della Val di Sole.

Da domani, però, il programma si fa sempre più intenso con il doppio allenamento (alle 10 e alle 17.30) sul campo di Carciato. A seguire, alle 19,30, la conferenza stampa di apertura del ritiro con Luciano Spalletti. Domenica ancora doppia seduta, mentre lunedì è previsto allenamento solo al mattino. Il primo grande appuntamento per i tifosi in Val di Sole è programmato per martedì 12 luglio, quando al centro congressi di Folgarida Luciano Spalletti e due calciatori incontreranno i tifosi per una vera e propria "conferenza" aperta al pubblico.

Mercoledì serata di relax con lo spettacolo in piazza con i comici di Made in Sud, mentre giovedì 14 ci sarà la prima amichevole alle 18 contro i dilettanti dell'Anaune Val di Non. Per la presentazione della squadra si dovrà aspettare la serata di sabato 16, quando i tifosi potranno abbracciare tutta la rosa azzurra nella piazza Madonna della pace di Dimaro. Domenica 17 la seconda amichevole, sempre alle 18, contro il Perugia e il lunedì dopo ci sarà la conferenza di chiusura ritiro con Luciano Spalletti.

Martedì 19 ultimo allenamento al mattino e ritorno della squadra a Napoli.