Napoli, fuggi fuggi dal campo: un temporale si abbatte su Dimaro

Mezz'ora di allenamento, poi il fuggi fuggi generale. Il Napoli e Luciano Spalletti scappano letteralmente dal campo di Carciato quando un temporale si abbatte su Dimaro e su tutta la Val di Sole. La squadra azzurra, dopo la prima fase di riscaldamento, era in campo per alcuni esercizi con lo staff tecnico prima della corsa frettolosa al riparo.

Dopo venti minuti di attesa, poi, il Napoli si è ripresentato in campo. La squadra, che era in attesa in palestra per il temporale, è tornata al lavoro con Spalletti a dirigere la seduta di allenamento. L'allenatore toscano ha schierato - come in mattinata - due squadre contro per poter allenare al meglio i movimenti degli azzurri sul terreno di gioco.