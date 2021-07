Napoli a Dimaro: in diretta il primo incontro di Spalletti, Zielinski e Politano con i tifosi

È di scena questa sera, nella piazza principale di Dimaro, il tanto atteso incontro tra i tifosi napoletani accorsi in ritiro e Luciano Spalletti, allenatore del Napoli per l'occasione accompagnato da due calciatori azzurri.

Insieme con il tecnico toscano, infatti, ci sono Piotr Zielinski e Matteo Politano, protagonisti del lavoro degli ultimi giorni.

L'incontro è l'occasione giusta per riallacciare il filo tra i napoletani e i calciatori azzurri dopo gli ultimi mesi di malcontento. Zielinski parla per la prima volta ai napoletani quest'anno: il polacco è rientrato dalle vacanze solo lunedì e non si è ancora aggregato al gruppo.

Luciano Spalletti

«Essere qui è un piacere»

«Essere qui è un piacere per noi, il lavoro che facciamo passa anche dai vostri pensieri. In questi giorni mi sono convinto di quello che pensavo: abbiamo una squadra forte. La squadra lo sa, abbiamo bisogno anche dell’entusiasmo dei tifosi. Il vostro fiato sul collo sarà da stimolo per noi».

«Basta parlare di Napoli-Verona»

«La dobbiamo far finita con questo Napoli-Verona. Abbiamo già dato in rabbia e delusione, portarcela dietro regala ulteriore forza al rancore. Non possiamo pensare alle partite passate, non riusciremo a cambiarle. Questo lo devono avere chiaro i calciatori».

«Il mio rapporto con De Laurentiis»

«Il mio rapporto con De Laurentiis? Se si va d’accordo tra personalità forti poi si trovano più risultati. Elmas sta bene in più ruoli, basta chiederlo e lui si adatta. A volte saper fare tutto non è un merito, ma in questo caso qui abbiamo tra le mani qualcosa di eccezionale.

«L'incontro tra Insigne e il patron»

«Insigne dovrà incontrare De Laurentiis, io sono convinto che quando si incontreranno troveranno un punto da cui ripartire. Problemi per ora non ce ne sono, si sono dati un appuntamento e poi vedremo cosa accadrà».

Matteo Politano

«Che delusione la Champions»

«Deluso più per la nazionale o per il Napoli? Più per la Champions. Siamo delusi di quanto accaduto, è stata una partita storta come può succedere. Tante big hanno lasciato punti, ma sono sicuro che ci rifaremo»

Piotr Zielinski

«L’aspetto mentale è decisivo»

«L’aspetto mentale è importante: con un nuovo allenatore stiamo ripartendo da zero, ci stiamo conoscendo per capire come preparare la stagione».

«Ho imparato tanto da Hamsik»

«Nelle stagioni con Hamsik avevo un campionissimo davanti, ho imparato tanto e la stagione scorsa ho fatto benissimo dal punto di vista realizzato. Ma posso fare ancora di più. Per me il ruolo non è un problema: nel 4-2-3-1 mi trovo bene, sarà Spalletti a decidere».