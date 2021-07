Napoli, Zielinski torna in campo: lavoro personalizzato per Manolas

Dopo due giorni di lavoro personalizzato, riecco in campo Piotr Zielinski: il centrocampista polacco è sceso per la prima volta in campo a Carciato ritrovando i compagni di squadra, immediatamente schierato da Luciano Spalletti alle spalle della punta - in questo caso andrea Petagna, per il gioco delle coppie - nel rituale 4-2-3-1 visto durante l'allenamento mattutino.

Per Piotr, alla fine della partitella di lavoro, qualche minuto di lavoro anche personalizzato, sempre per rimettersi in pari con i compagni di squadra. Anche il compagno di squadra Manolas ha svolto questa mattina la prima parte dell'allenamento in gruppo e poi la seconda parte con lavoro personalizzato.