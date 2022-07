Napoli, a Dimaro nuova tribuna da 250 posti per i tifosi azzurri

Tutto pronto a Dimaro: domani sera arriverà in ritiro il Napoli di Luciano Spalletti, l'ennesimo incontro tra la squadra azzurra e il Trentino. E i tifosi azzurri potranno assistere all'ennesima novità dell'anno: allo stadio di Carciato, infatti, è stata allestita una ulteriore tribuna da 250 posti - sul lato corto a Sud del rettangolo di gioco - che porterà la capienza complessiva a poco meno di un migliaio di posti a sedere.

Un'ottima notizia per tutti i tifosi che vorranno assistere da vicino alle giornate degli azzurri. La struttura ha visto anche la realizzazione della copertura della pista di atletica con tappeto erboso per 150 metri ad est del campo e il montaggio del tendone-palestra con gli attrezzi per attività fisica extracalcistica dei giocatori azzurri.