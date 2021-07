Napoli, ecco il programma di Dimaro: presentazione e sfida al Pro Vercelli

Attraverso i propri canali ufficiali, il Napoli ha ufficializzato il calendario di appuntamenti per i dieci giorni di ritiro in quel di Dimaro, dal 15 al 25 luglio.

Il primo appuntamento con i protagonisti azzurri ci sarà venerdì 16 luglio con la conferenza stampa del nuovo tecnico Luciano Spalletti mentre mercoledì 21 luglio sempre Spalletti e due calciatori incontreranno i tifosi al Centro Congressi di Folgarida in serata.

Due le amichevoli in programma per il gruppo azzurro presente in Trentino. Il 18 luglio sfida alla Bassa Anaunia, il 24 luglio faccia a faccia con la Pro Vercelli. Entrambe le sfide saranno giocate a Dimaro. Venerdì 23 luglio la squadra azzurra verrà presentata ai tifosi in piazza Madonna della Pace.