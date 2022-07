Napoli-Dimaro, non finisce qui: «Presupposti per rinnovare»

Non solo i contratti di tanti azzurri, anche quello che unisce il Napoli e Dimaro sta scadendo. Quello attuale, infatti, è da programma l'ultimo ritiro che il club di Aurelio De Laurentiis svolgerà nella Val di Sole: «Ma ci sono tutti i presupposti per parlare tra le parti e anche per verificare le possibilità di rinnovare» ha spiegato il sindaco Andrea Lazzaroni.

«Non trovo mai qualcuno che si lamenti di qualcosa qui, a partire dalla squadra azzurra e passando per i tifosi, fino ai calciatori. Ci sono tutti i presupposti per andare avanti insieme» ha detto a Radio Punto Nuovo. «Dybala? Vedremo cosa accadrà, il presidente De Laurentiis porta sempre sorprese con sé quando arriva e lo attendiamo in ritiro questa sera».