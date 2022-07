Napoli, Dimaro si prepara al ritiro: sabato 16 luglio la presentazione

Arrivano le novità in vista del primo ritiro estivo del Napoli a Dimaro. È un grande logo del Napoli - una grande N bianca collocato in un cerchio azzurro, contornato da una corona bianca - disegnato sull’asfalto di Piazza Madonna del Pace a Dimaro il primo omaggio preparato dalla Val di Sole ai tifosi napoletani che dal prossimo fine settimana torneranno ad affollare la cittadina del Trentino, pronta ad ospitare per dieci giorni Luciano Spalletti e gli azzurri.

Il Napoli sarà impegnato dal 8 al 18 luglio in Val di Sole, il 14 e il 17 luglio sono in programma le prime due amichevoli del nuovo anno prima contro l'Anaune e poi contro il Perugia. Continua a delinearsi il programma di eventi per il ritiro trentino: è prevista nella serata di sabato 16 luglio l'abituale presentazione della squadra nell’ambito dell’evento Dj contest che vedrà ovviamente coinvolti anche i tifosi napoletani presenti. E in attesa dell’arrivo della squadra del presidente Aurelio De Laurentiis fervono i lavori di preparazione dello Stadio di Dimaro. Nelle ultime settimane è stato riseminato il tappeto erboso, che si presenta ora in condizione perfette ed è iniziato il lavoro di posa del manto erboso su metà della pista di atletica per consentire il lavoro atletico senza compromettere il rettangolo di gioco. Questa settimana sarà montato anche il tendone dove saranno ospitate le macchine per l’attività al coperto.