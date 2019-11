LEGGI ANCHE

Un’altalena di emozioni che però porta giù il Napoli di. La Primavera azzurra cercava punti importantissimi colfanalino di coda, ma i neroverdi si impongono a Fratta e scavalcano in graduatoria proprio gli azzurrini, ora in piena zona retrocessione.Primo tempo che fa subito capire quanto ci sarà da divertirsi: il primo ad inaugurare la rete è l’azzurro, che porta in vantaggio i suoi al quarto d’ora, poi il Sassuolo pareggia pochi minuti dopo con Ghion che sorprende una passiva difesa napoletana. La squadra di casa non si abbatte e trova nuovamente il vantaggio con il rigore trasformato da, ma gli emiliani si affidano ache prima fa il 2-2 e poi il tris neroverdi prima dell’intervallo.Azzurrini che partono fortissimo nella ripresa grazie a, ma è ancora il Sassuolo a festeggiare il gol: al 62’ la rete di Pellegrini che fa tripletta sembra mandare all’inferno i padroni di casa, bravi però a riaprire la gara con il secondo rigore di un freddo. La gara diventa incandescente. Il Napoli non vuole lasciar andare il match e i punti che pesano tantissimo, entrano Mancino e Marrazzo alla disperata ricerca di un pari che però non arriva, lasciando Baronio e i suoi sul fondoclassifica.