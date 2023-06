Napoli, Doekhi apre all'azzurro: «Siamo pronti a valutare un'offerta»

«Se abbiamo ricevuto offerte dal Napoli? Io so che Doekhi è nella lista degli azzurri. Non si parla di offerte in questa fase perché il mercato va avanti di sondaggi».

Queste le parole di Seraino Dalgliesh, agente del difensore dell'Union Berlino Danilho Doekhi: «C’è un club che lo vuole in Bundesliga e anche in Inghilterra. Quando arriverà una proposta ufficiale sarà valutata. Con l’apertura del mercato valuteremo le offerte concrete».

Gli azzurri lo seguono per sostituire Kim: «Apriamo a questa possibilità, è una cosa che potrebbe accadere. Nel prossimo weekend Doekhi rientrerà dalle vacanze e vedremo cosa accadrà, anche se si concretizzerà il trasferimento di Kim».

«È pronto al 100% per un salto di qualità e per poter giocare in un club come il Napoli. Se guardiamo le sue statistiche ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori centrali d’Europa. L’Union Berlino ha fatto una grande stagione, Doekhi non sta cercando di andare via, ma col mercato se ci saranno delle proposte verranno valutate» ha continuato l'agente a Radio Crc. «L’Union Berlino ha proposto di rinnovare il contratto, ma durante la sessione di mercato non ci impegniamo a firmare un nuovo contratto perché vogliamo guardarci attorno.

Alla fine del mercato discuteremmo del rinnovo qualora non ci fossero proposte allettanti».