Napoli-Doekhi, l'agente ammette: «Ho già parlato con il club»

Il nome di Danilho Doekhi piace al Napoli per la prossima stagione. Il difensore olandese di origini surinamesi, oggi dell'Union Berlino, può fare al caso degli azzurri in caso di partenza di Kim Min Jae verso al Premier League. «È sempre stimolante vedersi accostati ad un club storico come il Napoli dove sono cresciuti tanti calciatori. Va detto che Danilho anche con l’Union Berlino ha la possibilità di giocare la Champions League. E ci sono altri club interessati a lui» ha spiegato il suo agente Seraino Dalgliesh.

Un contatto c'è già stato, però. «Ho già parlato con Cristiano Giuntoli. C’è stima per il giocatore, ma se dobbiamo parlare di negoziazioni o trattative, queste non sono cominciate ancora» ha spiegato a Radio Crc. «Pur stimando tantissimo Giuntoli, non è un problema se andrà via. Le priorità nella scelta di Doekhi sono altre, tra cui il progetto del club in cui potrebbe andare».