Napoli, domani il raduno e poi la partenza per la Turchia

Il Napoli riparte. Sia pure al piccolo trotto, esattamente come se fosse una ripresa dopo le vacanze estive. Con la differenza che i calciatori sono rimasti fermi due settimane e mezza (tranne i nazionali) e non un mese.

Sinatti e i bracci operativi di Spalletti hanno definito nei dettagli ogni aspetto del ritiro in Turchia dove il Napoli lavorerà fianco a fianco, alternandosi sui campi di gioco, con altri cinque club.

Ci saranno tutti, sul volo che partirà giovedì: compresi Rrhamani e Kvara, che pure negli ultimi tempi erano rimasti fuori per infortunio. Spalletti non vuole affrettare i tempi, manca ancora un mese per il ritorno della serie A.