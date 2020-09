LEGGI ANCHE

L’amichevole con il Teramo dello scorso venerdì ha chiuso ufficialmente il ritiro di Castel di Sangro, la squadra è tornata in serata a Napoli e Gattuso ha concesso all’intero gruppo 48 ore di sosta dopo le fatiche d’Abruzzo, l’ultima parentesi di relax prima dell’arrivo della nuova stagione.Il gruppo azzurro è atteso domani al rientro in campo: l’allenatore calabrese aspetterà tutti a Castel Volturno, sperando di poter riabbracciare quanto prima anche i tredici nazionali che hanno lasciato il ritiro già dieci giorni fa. Gli azzurri preparano l’esordio in campionato a Parma del 20 settembre, ma anche la sfida al Pescara in amichevole, in programma l’11 settembre al San Paolo.