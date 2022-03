Il dopo Insigne dall'Argentina? Farias ha una clausola da 11 milioni

È nato a Santa Fé nemmeno vent'anni fa, ma il nome di Facundo Farias da alcuni mesi ha cominciato a girare di taccuino in taccuino per gli scout internazionali. Attaccante - prima o seconda punta all'occorrenza, trequartista ma anche esterno di professione - poliedrico, il profilo di Farias sembra essere arrivato anche agli occhi di Giuntoli: secondo rumors in Argentina, il club azzurro avrebbe avuto anche già contatti con il Colon, club che ne detiene il cartellino in questo momento.

Solo parole, in questo momento, nulla di più concreto, ma la volontà di prendere informazioni su un calciatore che in patria viene considerato una futura certezza. I club più importanti del Paese - dal Boca al River, dall'Independiente al Racing - hanno già bussato alla porta del Colon, ma senza successo. Farias, che sembra essere seguito con interesse anche dal Liverpool e che per il Napoli sarebbe pedina ideale per la sostituzione del partente Insigne, ha una clausola rescissoria da circa 11 milioni di euro nel contratto appena rinnovato, in scadenza nel 2025.