Victor Osimhen ha finalmente battuto il coronavirus, l'attaccante nigeriano potrà così tornare in campo già da oggi con i compagni, ma sulla lista degli indisponibili azzurri resta ancora un calciatore. Fabian Ruiz ha vissuto la sua prima settimana da contagiato e scrive ai tifosi del Napoli via social: «Sto lavorando duramente a casa. C'è tanta voglia di tornare con i miei compagni! Un giorno in meno...» le parole dello spagnolo che - asintomatico - si mostra in cyclette per uno dei suoi allenamenti casalinghi.

LEGGI ANCHE Milik, messaggio d'amore ai tifosi: «Grazie, steteve buono guagliù»

Ultimo aggiornamento: 08:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA