Empoli-Napoli, emergenza difesa? Ospina out, si ferma Juan Jesus

Mattinata di lavoro per il Napoli al Konami Center. All'orizzonte la sfida contro l'Empoli di domenica: Luciano Spalletti non ha ancora Di Lorenzo che questa mattina ha svolto solo parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo.

David Ospina non si è allenato per sindrome influenzale mentre Osimhen ha fatto lavoro personalizzato di prevenzione in palestra. Problema al centro della difesa: con Koulibaly squalificato a Empoli, anche Juan Jesus sembra a rischio, con l'azzurro che ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro accusato nell’allenamento di ieri.