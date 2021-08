Doppio colpo alla Cremonese: Zedadka va insieme a Gaetano

Non solo Gianluca Gaetano, il viaggio da Napoli verso Cremona potrà essere anche quello di Karim Zedadka. Secondo quanto raccontato da Sky Sport, infatti, il Napoli potrebbe chiudere un doppio colpo in uscita in prestito per i due calciatori classe 2000 che sono stati formati nelle giovanili azzurre. Per Gaetano sarebbe un ritorno a Cremona, dove ha già giocato lo scorso anno sempre in prestito, Zedadka è uno dei calciatori che si è messo più in mostra con Spalletti in questa estate di pre-campionato.

LEGGI ANCHE Juan Jesus già carica i tifosi: «Jamme Ja, sarò con te»