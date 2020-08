LEGGI ANCHE

Doppio colpo in entrata per il settore giovanile del: dalla scuola calcio Sporting Club Lello Tiganà arrivano Kristian Masullo, centrocampista, e il difensore centrale Samuel Ruggiero, entrambi classe 2007.I due giovani prospetti avevano già in passato effettuato periodi di prova presso società professionistiche, fino allo stop del calcio dettato dalla pandemia. Masullo e Ruggiero lasceranno dunque la società con sede ad Afragola, che festeggia con questa doppia eccellente cessione il suo sesto anno di attività.