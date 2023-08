Koopmeiners in pole position, Zielinski in stand-by e Veiga che attende soltanto il semaforo verde. In mezzo la grana Lozano e l'ufficializzazione del prolungamento di Mario Rui (contratto fino al 2026). Il mercato azzurro si concentra sul centrocampo, prima di formalizzare il rinnovo di Osimhen che rimarrà alla corte di Garcia nonostante le sirene arabe, i petrodollari ed i sogni della Premier (destinati a rimanere tali, almeno per un'altra stagione), mettendo definitivamente la parola fine alla telenovela estiva relativa al bomber nigeriano.

Le strategie dei campioni d'Italia in carica sono chiare da tempo e lo sono ancora di più ai protagonisti in questione. Per quanto riguarda le operazioni a centrocampo moolto ruota sulla posizione di Piotr Zielinski. Il polacco prima sfogliava la margherita, ma oggi ha praticamente accettato l'offerta dell'Al Ahli (45 milioni di ingaggio per tre anni) rispetto alla riduzione dello stipendio che invece offriva il Napoli (2,5 milioni la proposta di rinnovo). Tuttavia sembra che qualcosa ancora non si sia incanalato nel verso giusto affinché la trattativa possa considerarsi conclusa. Probabilmente c'è ancora una certa distanza sul prezzo del cartellino che il Napoli ha fissato a 30 milioni di euro e che gli emissari arabi stanno discutendo con De Laurentiis. Il patron del Napoli, per il momento, non sembra disposto a fare «sconti» e l'operazione potrebbe avere una fase di stallo. Dettagli. Zielinski ha già preparato le valigie, destinazione Arabia Saudita. Il suo trasferimento alla corte degli sceicchi non sembra in discussione. Il Napoli dal canto suo ha già pronte le alternative.

Con l'accordo raggiunto da tempo per Gabri Veiga del Celta Vigo, Adl sta provando l'assalto a Teun Koopmeiners dell'Atalanta. Al tempo. Per quanto riguarda il calciatore dell'Under 21 spagnola siamo ai dettagli. Il centrocampista galiziano ha dato il suo placet da tempo al trasferimento all'ombra del Vesuvio e finora l'ultimo ostacolo da superare era la distanza di circa cinque milioni di euro tra le parti (Il Celta chiede 40 milioni ed il Napoli offre 35/36 milioni di euro per il suo cartellino). La forbice a quanto pare si è assottigliata e Veiga è in predicato di effettuare le visite mediche subito dopo ferragosto, prima di firmare un contratto quinquennale con gli azzurri. Il talentuoso centrocampista galiziano, gioiellino dell'U-21 iberica, è un jolly della mediana che può adattarsi in più ruoli e che ha un particolare senso degli inserimenti sotto porta: per lui, nella passata stagione, quattro assist e qualcosa come undici reti: l'ultima doppietta ha steso il Barcellona. A stretto giro, Gabri Veiga potrà essere una preziosa risorsa per il centrocampo di Rudi Garcia, impiegabile sopratutto come trequartista.

Non è finita. De Laurentiis sta lavorando ai fianchi Percassi per tentare l'assalto a Teun Koopmeiners. Finora però la valutazione del duttile centrocampista dell'Atalanta, autentico pretoriano di Gasperini, resta ferma ad oltre 50 milioni di euro. Adl ha messo sul piatto circa 37 milioni e si sta anche provando a ragionare con altre soluzioni contrattuali per arrivare a... dama.

Tra le ipotesi anche quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto che - a conti fatti - non fanno altro che confermare la valutazione fatta dalla Dea del cartellino del suo calciatore. Anche Koopmeiners, come Veiga, ha dato il suo ok al passaggio in azzurro (per lui è pronto un quinquennale da 2,5 milioni a stagione). Staremo a vedere. Capitolo Lozano. Il Chucky è stato sedotto e (almeno momentaneamente) abbandonato dai Los Angeles e si trova di fronte ad un bivio: o accetta di prolungare il suo contratto con il Napoli (scadenza 2024 con ingaggio di 4,5 milioni a stagione) fino al 2026 (ma con una sostanziale riduzione dell'ingaggio a 2,4 milioni all'anno) oppure rischia di finire fuori rosa.