Napoli, il doppio ritiro prende forma: in Abruzzo tre amichevoli Covid free

Un doppio ritiro, una novità assoluta per il Napoli che - Covid permettendo - passerà la sua estate 2021 a metà tra Dimaro e Castel di Sangro, dove si è riunito lo scorso anno per la prima volta. Nella prima parte di luglio il club azzurro potrebbe essere in Val di Sole, poi lo spostamento in Abruzzo. «Immaginiamo che la squadra possa essere qui dal 24 luglio fino all'inizio di agosto» ha commentato Angelo Caruso, sindaco della cittadina abruzzese, a Radio Kiss Kiss.

«Noi vogliamo essere Covid free. Abbiamo allestito un centro vaccinale e non buttiamo nessuna dose» ha continuato Caruso. «Con l'arrivo del nuovo vaccino ci sarà una svolta definitiva. Per luglio potremmo essere immuni. C'è una grossa aspettativa sul ritorno alla normalità: è arrivato il momento delle riaperture e bisognerà arrivarci con norme precise. Potrebbero esserci tre amichevoli, magari anche con qualche squadra internazionale: il presidente De Laurentiis ce l'ha promesso».