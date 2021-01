Un 4-2 che non ammette repliche, seppur contro un avversario ampiamente alla portata. Il Napoli di Gattuso si rialza dopo il crollo in casa del Verona e mette sul tavolo un rotondo poker per lo Spezia, strappando così il pass per le semifinali di Coppa Italia che giocherà da squadra detentrice del trofeo, vinto lo scorso giugno contro la Juventus.

Un calendario ricco quello che aspetta gli azzurri nel prossimo mese: dopo la sfida al Parma in campionato domenica, infatti, gli azzurri di Gattuso si ritroveranno allo Stadio Maradona mercoledì 3 febbraio per la semifinale di andata contro i nerazzurri di Gasperini. Poi il campionato con la trasferta in casa del Genoa in campionato, quindi il ritorno della semifinale a Bergamo il 10 febbraio, tre giorni prima della sfida alla Juventus in campionato.

