Napoli-Dragusin, gli azzurri provano a superare il Tottenham

Il Napoli nelle ultime ore sta spingendo per provare a superare il Tottenham nella corsa a Radu Dragusin, difensore del Genoa in rampa di lancio dopo i primi mesi della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro aveva già presentato un'offerta al Genoa di 20 milioni più il cartellino di Ostigard, ma il club inglese sembrava avere più possibilità per soddisfare le richieste dei rossoblu e del calciatore, convinto a lasciare l'Italia solo per un top club della Premier League. Il Napoli potrebbe inserire ora anche Zanoli in una eventuale trattativa, con il terzino che da giorni attende l'ok per trasferirsi in Liguria.

Gli Spurs avrebbero da giorni l'accordo sui termini contrattuali con il calciatore, ma la chiave per chiudere la trattativa ora è accontentare il Genoa: i rossoblù chiedono 35 milioni di euro, con l'obiettivo di chiudere almeno intorno ai 30. Una cifra alta che sembra quasi proibitiva a metà stagione. «Sicuramente le voci non fanno mai bene, però io mi fido molto di chi c’è perché li vedo allenare ogni giorno. Dragusin è un professionista esemplare.

Lui sa che fino a quando si veste questa maglia bisogna andare forte» le parole di Gilardino sul momento del difensore.