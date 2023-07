Inviato a Castel Volturno

Non è vero che Mauro Meluso, 59 anni a gennaio, cosentino di nascita ma teramano di adozione, una vita a fare il ds in provincia, sia un signor nessuno. Lo è per chi non sa che il calcio vero è quello che si mastica a contatto con calciatori poco viziati e quasi sempre pronti a inseguire la gloria. De Laurentiis va a colmare la casella lasciata libera dall'addio di Giuntoli: e lo fa pescando questo signore dai capelli brizzolati, testimone di nozze di Enzo De Caro (ricordate il trio della Smorfia), disoccupato da due anni dopo aver portato alla salvezza lo Spezia nella prima stagione di serie A e dopo aver lavorato al Lecce per 4 stagioni.

APPROFONDIMENTI Napoli, c'è il nuovo direttore sportivo: è Mauro Meluso Napoli, arriva Meluso e i tifosi vanno su Wikipedia: «Ma chi è chist'?»

Una vita da (direttore) mediano, verrebbe da dire: Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo, Ternana, Frosinone, Lecce e appunto Spezia. Chi conosce da vicino De Laurentiis sa che è l'identikit dell'uomo perfetto per il patron: Meluso non ama le prime pagine e deve fare il lavoro sporco, quello di Giuntoli all'inizio. Ovvero gettare le basi per i rinnovi e magari chiudere le trattative: ovviamente sotto la solita alta egida di De Laurentiis e del suo plenipotenziario Chiavelli.

Perché Meluso non sposta di una virgola i rapporti nel club azzurro: dopo la partenza di Giuntoli, l'asse di ferro resta quello del patron e dell'ad, con Meluso a dare sostegno all'opera del capo scout Micheli, che in ogni caso riferirà sempre e solo alla proprietà. In realtà, non è un nome che arriva all'improvviso: già nell'inverno del 2021 si parlava di una simpatia di De Laurentiis per il ticket spezzino, Italiano-Meluso. Meluso, infatti, era il ds dello Spezia che sbancò l'allora Maradona: il patron scese nello spogliatoio per fare i complimenti a Italiano e prese il numero del ds. Con cui iniziò uno scambio di messaggi. Poi rimase Giuntoli e arrivò Spalletti. Lui per festeggiare quella salvezza con lo Spezia fece 100 km in bici per un voto alla Madonna di Loreto, la Madonna nera.

Ne esaltano tutti le doti umani e caratteriali. D'altronde, il calcio lontano dai fasti è il luogo migliore per fare i muscoli. Giuntoli era cresciuto al Carpi, per esempio: e oggi come allora è stato Chiavelli a scegliere il ds da affiancare nella direzione sportiva. Il primo giorno di Meluso è stato esaltante: perché ancor prima dell'annuncio del patron via Twitter, aveva fatto la sua apparizione al centro tecnico dove ha seguito da vicino tutti i test atletici. Il Napoli lo ha sfiorato da ragazzo: a 13 anni fu notato da Franco Janich che voleva portarlo nel settore giovanile del Napoli ma per il papà era troppo piccolo per lasciare casa. Ma Janich non si scordò di lui e nel 1980 tornò alla carica e Mauro andò alla Lazio, dove arrivò fino all'esordio in serie A.

L'occasione della vita qualche anno dopo, a Foggia, allenatore Zeman. Lui è attaccante, giocare con il boemo è una manna. Ma si fa male, destino atroce, e la sua carriera si arena. Tra i suoi assistenti, un altro ex Napoli: Angelo Antenucci. È stato il vice di Claudio Ranieri in azzurro, a inizio anni 90. Lo ha seguito a lungo, prima di gettarsi nello scouting. Di Antenucci, Meluso dice: «È una enciclopedia vivente, altro che algoritmi». Ha firmato un contratto di due anni. Sembra l'uomo perfetto per questo nuovo Napoli, lavoro e sudore. Ha firmato due anni di contratto. Più opzione per il terzo.

Non deve far altro che attendere: perché le trattative per Kim e Osimhen sono tutte nelle mani di De Laurentiis. A lui, però, vanno avviati vari compiti, come quella di snellire la rosa dei giovanissimi che non potranno andare in prima squadra e che devono giocare. Compiti non di secondo piano, sia chiaro. Il primo incontro con Garcia è stato proprio a Castel Volturno. Il casting di De Laurentiis nelle ultime settimane non è stato breve: sono stati numerose i contatti e tra questi c'è stata anche una telefonata con Massara, ex Milan. Figura che professionalmente sarebbe stata troppo ingombrante per un uomo e un presidente, come De Laurentiis, a cui piace da morire fare tutto da solo.