Napoli, due amichevoli prima di Natale: dopo il Villarreal c'è il Lille

«Doppio appuntamento internazionale per il Napoli al rientro dal Winter Football Series. Oltre all'amichevole con il Villarreal, in programma il prossimo 17 dicembre alle 20.30 allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri affronteranno i francesi del Lille mercoledì 21 dicembre alle 20, sempre allo stadio Maradona». Così il Napoli in una nota sul proprio sito dove ha ufficializzato le ultime due amichevoli prima della fine dell'anno.