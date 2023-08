Napoli, due giorni di riposo poi via alla settimana tipo

Dopo le due settimane di preparazione svolte a Castel di Sangro, il Napoli riprenderà gli allenamenti lunedì pomeriggio nel quartier generale di Castel Volturno dove in questi giorni si stanno ultimando i lavori per la sistemazione dei campi di gioco.

I campioni d'Italia esordiranno in campionato sabato 19 agosto contro il Frosinone allo Stadio Stirpe (ore 18.30) per la prima giornata della Serie A a Frosinone e lo faranno senza Anguissa che dovrebbe rientrare con il Sassuolo oppure con la Lazio. In ogni caso inizia la settimana-tipo, con la squadra che non si ferma neppure a Ferragosto.

Il campionato bussa alla porta. La squadra vista in campo con l'Apollon sarà molto probabilmente quella che affronterà la neoprossoma. Unico dubbio se dare spazio a Politano o insistere con Raspadori ala destra nel 4-3-3.